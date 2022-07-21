У Росії засуджено за педофілію режисера «Єралаша»

Чоловіка засудили до 14 років колонії

Солнцевський суд Москви виніс вирок колишньому режисерові, сценаристу та постановнику «Єралаша» Іллі Білостоцькому. Його засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що засідання відбувалося у закритому режимі. Вирок поки що не набрав чинності. Він може бути оскаржений обвинуваченим. Наразі невідомо, чи визнав ексрежисер свою провину.

Відомо, що Білостоцький перебуває у СІЗО з жовтня 2020 року. На стадії слідства його звинувачували за статтею про розпусні дії щодо дитини до 14 років. Пізніше статтю перекваліфікували на дію сексуального характеру із застосуванням насильства або з використанням безпорадного стану потерпілого щодо дитини до 14 років.

Ілля Білостоцький – російський режисер, сценарист, актор та продюсер. З 2004 року він перебував у Гільдії кінорежисерів Росії. Популярність він отримав як режисер-постановник низки випусків дитячого кіножурналу «Єралаш» та окремих серій серіалу «Слід».

Раніше повідомлялося, що призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

Крім цього, за звинуваченнями у сексуальному насильстві над 17-річною Вірджинією Джуффре перед судом постав принц Ендрю, герцог Йоркський, середній син королеви Великої Британії Єлизавети II.