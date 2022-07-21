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    Соціум

    У Росії засуджено за педофілію режисера «Єралаша»

    Іллю Білостоцького визнали винним у сексуальному насильстві над&nbsp;малолітньою дитиною - У Росії засуджено за педофілію режисера «Єралаша»
    Іллю Білостоцького визнали винним у сексуальному насильстві над малолітньою дитиною
    фото з відкритих джерел

    Чоловіка засудили до 14 років колонії

    Солнцевський суд Москви виніс вирок колишньому режисерові, сценаристу та постановнику «Єралаша» Іллі Білостоцькому. Його засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про педофілію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Зазначається, що засідання відбувалося у закритому режимі. Вирок поки що не набрав чинності. Він може бути оскаржений обвинуваченим. Наразі невідомо, чи визнав ексрежисер свою провину.

    Відомо, що Білостоцький перебуває у СІЗО з жовтня 2020 року. На стадії слідства його звинувачували за статтею про розпусні дії щодо дитини до 14 років. Пізніше статтю перекваліфікували на дію сексуального характеру із застосуванням насильства або з використанням безпорадного стану потерпілого щодо дитини до 14 років.

    Ілля Білостоцький – російський режисер, сценарист, актор та продюсер. З 2004 року він перебував у Гільдії кінорежисерів Росії. Популярність він отримав як режисер-постановник низки випусків дитячого кіножурналу «Єралаш» та окремих серій серіалу «Слід».

    Раніше повідомлялося, що призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

    Крім цього, за звинуваченнями у сексуальному насильстві над 17-річною Вірджинією Джуффре перед судом постав принц Ендрю, герцог Йоркський, середній син королеви Великої Британії Єлизавети II.

    Теги: росія суд вирок педофіл
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    У Росії засуджено за педофілію режисера «Єралаша»