У Молодому театрі відкриється виставка «І наснилось мені» на підтримку Третьої штурмової

Головна мета ініціативи – зібрати 1 млн грн на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем

У столиці 13 листопада о 19:00 у Київському національному академічному Молодому театрі відкриють благодійну виставку «І наснилось мені». Проєкт реалізують спільно з Батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомляє «Главком» із посиланняч на КМДА.

Головна мета ініціативи – зібрати 1 млн грн на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем українських військових: ударних крил, важких бомберів та FPV-дронів.

Виставка «І наснилось мені» об’єднує 24 українських художників та художниць різних поколінь фото: КМДА

Виставка «І наснилось мені» об’єднує 24 українських художників та художниць різних поколінь, чиї роботи звертаються до особистого й колективного досвіду, розповідають про дім, виснаження, любов, надію і втрату.

«Культура працює не лише у площині рефлексій і творення сенсів. Вона також здатна ставати інструментом безпосередньої дії – перетворюватися на донати, акумулювати суспільну увагу та об’єднувати людей навколо спільної мети. Сьогодні серед тих, хто долучився до лав ЗСУ, дедалі більше наших колег із культурної сфери. Для нас важливо підтримувати їх не лише словами», – зауважила кураторка виставки Аля Сєгал.

Всіпредставлені роботи можна придбати фото: КМДА

Після офіційного відкриття експозицію можна буде відвідати в робочі години театру, а також під час спеціальних кураторських екскурсій. У Молодому театрі зазначають, що всі представлені роботи можна придбати, а 100% коштів від продажу спрямують на підтримку Батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.

Зібрані кошти підуть на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем: ударних крил, важких бомберів та FPV-дронів. Долучитися до збору можна також через донат або відкриття допоміжної банки.

Коли: з 13 листопада 2026 року.

Місце проведення: фойє камерної сцени Молодого театру (вул. Прорізна, 17).

Нагадаємо, філія Музею історії міста Києва – Музей української діаспори відновив роботу.

Також у Національному музеї «Київська картинна галерея» триває персональна виставка класика сучасного мистецтва, дійсного члена Академії мистецтв України та лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Проєкт «Світло і колір» став підсумковим у циклі експозицій, присвячених ювілейному року митця, який днями відсвяткував своє 80-річчя.