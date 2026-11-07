Концерти, виставки та театральні вистави: куди піти у Києві 9-15 листопада

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася масштабна ретроспективна виставка «Віктор Григоров. Життя»

Наступного тижня, 9-15 листопада, на мешканців та гостей столиці чекає багата культурна програма: Зокрема, півфінал телевізійного шоу «Фабрика зірок», масштабна виставка сценографії «Спільна сцена» та музично-поетичний вечір до дня народження Андрія Малишка. Театралам пропонуються вистави «Я повернуся» про долю депортованих дітей Херсонщини та «Тектоніка почуттів» за участю зіркового акторського складу.

«Главком» зібрав найцікавіші події Києва на цей тиждень (9–15 листопада), які варто відвідати.

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Концерти

Сольний концерт Otoy у Stereo Plaza

14 листопада 2026 року у столичній Stereo Plaza відбудеться масштабний сольний концерт репера Otoy. Центральною подією вечора стане перша наживо презентація третього фундаментального альбому артиста – «Темна музика 3».

Концерт у Києві стане найщирішою програмою артиста, що об'єднає як абсолютно нові треки, так і вже улюблені хіти: «Надвох» (разом із KLER), «Серед стін», «Страхи», «Повільне диско», «Шукали вчора».

Коли: 14 листопада 2026 року, 19:00.

Місце проведення: Stereo Plaza, просп. Валерія Лобановського, 119.

Півфінал шоу «Фабрика зірок»

12 листопада відбудеться дев'яте шоу та довгоочікуваний півфінал легендарного проєкту «Фабрика зірок». На глядачів чекає вирішальний і найдраматичніший етап сезону: саме цього вечора стане відомо, хто з півфіналістів здобуде омріяний квиток до фіналу.

Це унікальна можливість не просто подивитися масштабне телевізійне шоу зсередини, а й особисто підтримати своїх фаворитів наживо у залі та вплинути на вибір майбутньої зірки української сцени.

Коли: 12 листопада (четвер), 19:00 (відкриття дверей о 18:00).

Місце проведення: Кіностудія Film Ua. Павільйон 1, вул.Миколи Закревського, 22.

Виставки

Виставка Віктора Григорова «Життя»

3 листопада Національний музей «Київська картинна галерея» презентує масштабну ретроспективу українського художника-нонконформіста Віктора Григорова. Експозиція досліджує, як в одному митці уживалися автор монументальних робіт (мозаїк, вітражів, рельєфів) та творець вишуканих полон у жанрі ню.

На виставці представлені рідкісні ранні твори майстра, ескізи до відомих проєктів та чуттєві фемінні образи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

Коли: листопад-грудень.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Тимчасово постійно»

5 листопада в Музеї української діаспори відкрилася виставка сучасних художників «Тимчасово постійно».

Назва проєкту натякає на суперечність між тимчасовістю та сталістю – стан, який став особливо відчутним у сучасному світі. Виставка об’єднає роботи митців, які пропонують власні погляди на цей досвід.

Коли: до 6 грудня.

Місце проведення: Музей української діаспори, вулиця Князів Острозьких, 40-б.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Спільна сцена»

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України стартувала масштабна виставка «Спільна сцена», яка презентує роботи видатних сценографів XX століття. Виставка присвячена культурному взаємопроникненню та спільній оптиці української й єврейської традицій у візуальному вимірі театру. Серед експонатів представлено:

ескізи Матвія Драка для Театру Франка (1920–1940);

ескізи костюмів Михайла Глейзера до знакових вистав «Енеїда» (1986) та «Тев'є-Тевель» (1989);

роботи Нісона Шифріна для театру «Березіль» Леся Курбаса;

твори Михайла Френкеля, Віктора Гукайла та кубіста Марка Епштейна (Культур-Ліга);

вертеп Ірини Уварової з вистави Київського міського театру ляльок «Все буде гаразд» (1994).

Коли: працює з 4 листопада

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Виставка «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати»

У листопаді в Музеї Ханенків можна відвідати виставку «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати». Проєкт пропонує подивитися на мистецтво як на простір взаємодії, турботи та спільної дії. Сама назва задає послідовність різних способів взаємодії зі світом – від спротиву й піклування до гри та пошуку зв’язків. Експозиція досліджує чотири життєві стратегії під час війни через роботи з вовни, конопель і природних барвників.

Коли: до 29 листопада.

Місце проведення: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17.

Музичні та літературні вечори

Музично-поетичний вечір до дня народження Андрія Малишка

Є поети, чиї рядки не просто читають – ними живуть. Є слова, які стають піснями, а пісні – частиною душі цілого покоління.

Столиця запрошує на особливий музично-поетичний вечір, присвячений дню народження видатного українського поета, лірика та пісняра Андрія Малишка. Творчість автора – це безмежна любов до України, материнське тепло, щирі почуття та неймовірна мелодійність українського слова. Саме завдяки його поезії народилися твори, що стали справжнім культурним надбанням, зокрема легендарна «Пісня про рушник».

Цього вечора на слухачів чекає затишна зустріч із поезією, музикою та живими емоціями. У програмі звучатимуть улюблені вірші, пісні та літературні композиції, які допоможуть по-новому відчути глибину та красу спадщини Малишка.

Коли: 11 листопада, 19:00.

Місце проведення: Garnison Military Pub, вул. Хрещатик 15/4, 15/4.

Театри

Вистава «Дякую»

У Київському академічному театрі «Золоті ворота» покажуть виставу «Дякую» (жанр – ода коханню). Постановка створена за текстами Чарлі Маккезі та Вільяма Шекспіра.

Режисеркою, авторкою текстів та сценографії є Андра Каваліаускайте, музику написав Богдан Лисенко. У ролях – Віталіна Біблів, Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Ірина Гришак, Роман Муленко, Андрій Поліщук, Інна Скорина-Калаба та Христина Люба.

Ключова тема постановки – осмислення почуття вдячності, турботи й людської підтримки.

Коли: 14 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Я повернуся»

Герої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у літньому таборі «Гармошка» вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому. Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія?

У «Гармошці» ненависний триколор називали «аквафрешем», камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи «Путін х*ло», що доводило до сказу вожату табору. Герої вистави не з тих, хто сидітиме склавши руки. Вони об'єднуються, обдумують план втечі, шукають шляхи до свободи. Разом вони знаходять силу і підтримку один в одному, діляться мріями про повернення додому, про зустріч із рідними.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких Росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати «нашим майбутнім». У виставі присутній російськомовний персонаж.

Коли: 15 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Тектоніка почуттів»

Любов – найтендітніше з коли-небудь відкритих і створених людиною почуттів, що постійно піддається випробуванням.

Чому нам так нестерпно треба знати, чи любить партнер так само сильно, як ти? Що ми робитимемо з цим знанням, коли відкриється правда? Чи впораємося зі своєю гордістю, чи, навпаки, повністю їй піддамося? Що робити з правдою, коли дізнаєшся, що тебе більше не люблять? Шукати відповіді на вічні питання, звинувачувати себе чи партнера – чому це сталося? Через багато років відносин Діана дізнається правду про свого коханого Рішара, яка катастрофічно розколює її світ.

Як у житті не існує однієї формули кохання, так і в цій історії все розвивається за особливим сценарієм. Як природні деформації земної кори, іменовані тектонікою, найчастіше ведуть до катастроф, так і в житті любов можна знищити недовірою, перевіряючи її на міцність.

Таких історій багато. Ви точно знаєте людей, яким нудно у здорових стосунках. Хоча інфополе дедалі більше просвічує людей на теми аб'юзу, співзалежності, «червоних прапорів», чомусь розмірене особисте життя багатьох не приваблює. Навіть викликає недовіру, адже має бути конфлікт, нервування, токсичність.

Людині потрібна людина, людина все життя у пошуку людини. Все це - необхідність бути з кимось поруч, тримати за руку, відчувати тепло. Людина народжується, і все, що вона робить - намагається бути щасливою.

Актори: Дар'я Петрожицька, Валентин Томусяк, народна артистка України Світлана Золотько, Наталя Васько, Ольга Атанасова.

Коли: 14 листопада, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.