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Магія кольору й світла: у Києві відкрилася виставка Анатолія Криволапа (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Магія кольору й світла: у Києві відкрилася виставка Анатолія Криволапа (фото)
Анатолій Криволап на відкритті власної виставки у Національному музеї «Київська картинна галерея»
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»

​Виставковий проєкт «Світло і колір» присвячений темі взаємодії світла та барв у просторі пейзажу

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відбулося урочисте відкриття персональної виставки класика сучасного мистецтва, дійсного члена Академії мистецтв України та лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Проєкт «Світло і колір» став підсумковим у циклі експозицій, присвячених ювілейному року митця, який днями відсвяткував своє 80-річчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Проєкт «Світло і колір» у Національному музеї «Київська картинна галерея»
Проєкт «Світло і колір» у Національному музеї «Київська картинна галерея»
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»

Подія об'єднала у стінах музею відомих митців, мистецтвознавців, колекціонерів, дипломатів, державних діячів, а також родину та близьких друзів художника.

Магія кольорів у роботі Анатолія Криволапа
Магія кольорів у роботі Анатолія Криволапа
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»

​«Анатолій Криволап зміг доторкнутися до глибинної сутності українського пейзажу. Він відкрив філософію українського Всесвіту. Він зазирнув у такі глибини, які людське око не може обійняти. Він побачив те, що втілює душу нашого українського краєвиду», – зазначила у своєму вітальному слові Оксана Підсуха, в. о. генерального директора Київської національної картинної галереї.

Музикант Святослав Вакарчук, художник Анатолій Криволап і в. о. генерального директора Київської національної картинної галереї Оксана Підсуха (зліва направо)
Музикант Святослав Вакарчук, художник Анатолій Криволап і в. о. генерального директора Київської національної картинної галереї Оксана Підсуха (зліва направо)
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»
Картина Анатолія Криволапа, представлена на виставці у Національному музеї «Київська картинна галерея»
Картина Анатолія Криволапа, представлена на виставці у Національному музеї «Київська картинна галерея»
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»
Магія кольору й світла: у Києві відкрилася виставка Анатолія Криволапа (фото) фото 1
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»

​Виставковий проєкт «Світло і колір» присвячений темі взаємодії світла та барв у просторі пейзажу – це унікальний результат світоглядних і мистецьких пошуків Анатолія Криволапа за останні десятиліття. Більшість із представлених полотен експонуються вперше.

10 фото
На весь екран
Подія об'єднала у стінах музею відомих митців, мистецтвознавців, колекціонерів, дипломатів, державних діячів, а також родину та близьких друзів художника
фото: пресслужба Національного музею «Київська картинна галерея»

Інформація для відвідувачів:

  • Адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 9
  • Графік роботи: Вт: 11:00–19:00 (каса до 18:20); Ср, Пт, Сб, Нд: 11:00–18:00 (каса до 17:20).
  • Вихідні: Пн, Чт.

Нагадаємо, знакову картину народного художника України Івана Марчука «Пробудження» («Україна квітуча») повернули до України та презентували в Музеї історії міста Києва. Понад 30 років полотно перебувало в Нью-Йорку, де виконувало своєрідну дипломатичну місію.  Символічно, що повернення картини разом із двома іншими роботами Маестро відбулося напередодні Дня Незалежності.

Теги: Київ музеї виставка художник

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