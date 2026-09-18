Магія кольору й світла: у Києві відкрилася виставка Анатолія Криволапа (фото)
Виставковий проєкт «Світло і колір» присвячений темі взаємодії світла та барв у просторі пейзажу
У Національному музеї «Київська картинна галерея» відбулося урочисте відкриття персональної виставки класика сучасного мистецтва, дійсного члена Академії мистецтв України та лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Проєкт «Світло і колір» став підсумковим у циклі експозицій, присвячених ювілейному року митця, який днями відсвяткував своє 80-річчя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.
Подія об'єднала у стінах музею відомих митців, мистецтвознавців, колекціонерів, дипломатів, державних діячів, а також родину та близьких друзів художника.
«Анатолій Криволап зміг доторкнутися до глибинної сутності українського пейзажу. Він відкрив філософію українського Всесвіту. Він зазирнув у такі глибини, які людське око не може обійняти. Він побачив те, що втілює душу нашого українського краєвиду», – зазначила у своєму вітальному слові Оксана Підсуха, в. о. генерального директора Київської національної картинної галереї.
Виставковий проєкт «Світло і колір» присвячений темі взаємодії світла та барв у просторі пейзажу – це унікальний результат світоглядних і мистецьких пошуків Анатолія Криволапа за останні десятиліття. Більшість із представлених полотен експонуються вперше.
Інформація для відвідувачів:
- Адреса: м. Київ, вул. Терещенківська, 9
- Графік роботи: Вт: 11:00–19:00 (каса до 18:20); Ср, Пт, Сб, Нд: 11:00–18:00 (каса до 17:20).
- Вихідні: Пн, Чт.
Нагадаємо, знакову картину народного художника України Івана Марчука «Пробудження» («Україна квітуча») повернули до України та презентували в Музеї історії міста Києва. Понад 30 років полотно перебувало в Нью-Йорку, де виконувало своєрідну дипломатичну місію. Символічно, що повернення картини разом із двома іншими роботами Маестро відбулося напередодні Дня Незалежності.
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