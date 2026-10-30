Музей української діаспори відновив роботу після обстрілу РФ 22 жовтня

Зараз у музеї працюють три виставки

22 жовтня у будівлі музею внаслідок російського обстрілу були вибиті вікна, понівечений фасад і покрівля

Філія Музею історії міста Києва – Музей української діаспори сьогодні, 30 жовтня, відновив роботу. Про це повідомили на Facebook-сторінці музею, інформує «Главком».

«Дякуємо всім, хто був поруч із нами протягом останніх непростих днів. Ми отримали багато теплих слів, підтримки та пропозицій допомоги й щиро вдячні кожному за небайдужість», – йдеться у дописі.

Нині у музеї працюють три виставки:

«Я вернусь до своєї Вітчизни...» – виставка розповідає про історію й мистецьку спадщину українців світу, що в різні часи та за різних обставин були змушені покинути батьківщину й стати емігрантами.

«Наш Сікорський» – виставка, присвячена відомому американському авіаконструктору, «батьку гелікоптера» родом із Києва.

«Важкий Lux!». Персональна виставка Євгенія Литвиненка – персональна виставка сучасного мультидисциплінарного художника Євгенія Литвиненка.

Експонати музею фото: Музей української діаспори

Графік роботи музею:

середа – неділя, 11:00–18:00 (каса до 17:15).

вихідні дні: понеділок і вівторок.

адреса: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 40б.

фото: Музей української діаспори

Нагадаємо, російські війська завдавали балістичних ударів по столиці з вечора 21 жовтня та протягом ночі 22 жовтня. Наслідки атаки зафіксували щонайменше у шести районах міста. Відомо про одну загиблу людину та понад два десятки поранених. Тоді пошкоджень зазнав і Музей української діаспори, люди не постраждали.