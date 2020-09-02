У перший день осені в Києві народилось 90 немовлят



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Хлопчиків народилося на десять більше, ніж дівчаток

1 вересня, в День знань, у Києві народилося 90 дітей, більшість з них - хлопчики.

Про це повідомила УНН керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

Так, за інформацією КМДА, вчора у Києві народилося 90 дітей, серед них 50 хлопчиків та 40 дівчаток.

Як повідомляє Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, у липні 2020 року в столиці народилось 3191 немовля, з них 1491 дівчинка та 1700 хлопчиків, в тому числі 87 двієнь і 2 трійні. У Центрі зазначили, що це найбільша кількість немовлят, які у Києві побачили світ за місяць в 2020 році.

Даних щодо народжуваності в Києві у серпні ще немає.

До слова, 29 серпня на вулиці Анни Ахматової у Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння залишила свою 3-місячну доньку на вулиці.