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    183 малюки народилися в Одесі минулого тижня

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    183 малюки народилися в Одесі минулого тижня

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Новонароджені дівчатка минулого тижня здобули кількісну перевагу над хлопчиками з мінімальною перевагою - на світ з'явилися 92 юні одеситки і 91 маленький одесит.

    Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №5, де побачили світ 60 немовлят.

    Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти, а саме: №1, №2, №4 та №5.

    У міському пологовому будинку №7 наразі проводяться планова дезінфекція та косметичний ремонт.

    Роботу пологового будинку №7 у звичайному режимі планується відновити з 14 вересня.

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