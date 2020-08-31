183 малюки народилися в Одесі минулого тижня
Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень
Новонароджені дівчатка минулого тижня здобули кількісну перевагу над хлопчиками з мінімальною перевагою - на світ з'явилися 92 юні одеситки і 91 маленький одесит.
Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №5, де побачили світ 60 немовлят.
Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти, а саме: №1, №2, №4 та №5.
У міському пологовому будинку №7 наразі проводяться планова дезінфекція та косметичний ремонт.
Роботу пологового будинку №7 у звичайному режимі планується відновити з 14 вересня.