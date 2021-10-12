У Борисполі палав елеватор: вогонь знищив урожай кукурудзи (фото, відео)

До ліквідації пожежі було задіяно понад два десятки вогнеборців

У понеділок, 11 жовтня, сталася пожежа на елеваторі ТОВ «Агро-Регіон Бориспіль» у м. Бориспіль. Інформація про задимлення на елеваторі надійшла до рятувальної служби о 21:00. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено вогнеборців Борисполя, с. Проліски та м. Бровари.

Рятувальники встановили, що виникло загорання кукурудзяного зерна у сушильній камері зерносушарні «Штроль 22».

Пожежу було локалізовано о 22:37 та повністю ліквідовано о 02:47.

На гасіння пожежі було задіяно п’ять одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 22 вересня сталося загорання зерносушарки на елеваторі ТОВ «Інтеагроінвест» у с. Іванівка Ставищенської селищної громади на Київщині. Вогонь знищив 20 тонн насіння соняшника.