У полях на Київщині горить стерня (фото)



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У с. Голодьки на Київщині горіла стерня Фото: ДСНС

За добу рятувальники двічі виїжджали на гасіння стерні

У четвер, 10 жовтня, на Київщині рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації загорань у природних екосистемах.

Так, о 12:01 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про загорання стерні на полі в с. Голодьки.

На гасіння пожежі виїхав черговий караул в складі 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв. Пожежу було локалізовано о 13:16 та повністю ліквідовано о 13:58. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

О 15:05 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про загорання стерні у м. Ржищів. На гасіння пожежі виїхав черговий караул 20-ї ДПРЧ м. Ржищів.

О 15:50 пожежа локалізована та о 16:10 повністю ліквідована.

Постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється.