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    Новини

    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)

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    Двох дітей винесли рятувальники, ще двох - правоохоронці - З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    Двох дітей винесли рятувальники, ще двох - правоохоронці
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі

    У середу, 9 жовтня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на пр. Лісовому, 15А у Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:38.

    Пожежа сталась в одній із квартир на другому поверсі. О 16:01 вогнеборці локалізували вогонь. О 16:28 пожежу було ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Під час гасіння рятувальники евакуювали з будинку 5 громадян, врятували двох дітей, ще дві дитини, а також собаку з будівлі винесли працівники правоохоронних органів. Також врятовано чоловіка похилого віку (1932 р.н.)

    На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу.

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    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)
    З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)

    Причини виникнення пожежі встановить слідство.
    пожежа Київ ДСНС діти рятувальники поліція будинок
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