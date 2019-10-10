З палаючої багатоповерхівки в Києві врятовано чотирьох дітей, дідуся і собаку (фото)



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Двох дітей винесли рятувальники, ще двох - правоохоронці Фото: ДСНС

Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі

У середу, 9 жовтня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на пр. Лісовому, 15А у Києві. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 15:38.

Пожежа сталась в одній із квартир на другому поверсі. О 16:01 вогнеборці локалізували вогонь. О 16:28 пожежу було ліквідовано, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння рятувальники евакуювали з будинку 5 громадян, врятували двох дітей, ще дві дитини, а також собаку з будівлі винесли працівники правоохоронних органів. Також врятовано чоловіка похилого віку (1932 р.н.)

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу.

Причини виникнення пожежі встановить слідство.