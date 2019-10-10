У дворі будинку в Києві вщент згорів автомобіль



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Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ 2101 із розповсюдженням на поруч припаркований Ford Fusion

У середу, 9 жовтня, на вул. Багговутівській у Шевченківському районі столиці в автомобілях виникла пожежа. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:42.

До місця виклику було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, у дворі 5-поверхового житлового будинку в автомобілі ВАЗ 2101 виникла пожежа, з розповсюдженням на поруч припаркований автомобіль Ford Fusion. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 18:03 вогнеборці ліквідували загорання.

Внаслідок займання автомобіль ВАЗ 2101 згорів повністю, в автомобілі Ford Fusion пошкоджено лакофарбове покриття та бокове скло.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч на 9 жовтня у дворі 22-поверхового житлового будинку на вул. Закревського, 95-А виникла пожежа в чотирьох автомобілях.