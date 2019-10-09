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    Новини

    Під Києвом горіло сміттєзвалище (фото)

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    Пожежа виникла на площі 600 кв. м - Під Києвом горіло сміттєзвалище (фото)
    Пожежа виникла на площі 600 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за п'ять годин ліквідували загорання

    8 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі, що не експлуатується, у с. Трипілля.

    На місце виклику було направлено черговий караул 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить рослинність і сміття на відкритій території.

    Пожежу було локалізовано о 16:10 та повністю ліквідовано о 18:30 на площі 600 кв. м.

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    Під Києвом горіло сміттєзвалище (фото)
    Під Києвом горіло сміттєзвалище (фото)

    На місці події працювала 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 9 вересня вранці поблизу с. Трипілля Обухівського району на Київщині на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га. Пожежу було ліквідовано увечері 10 вересня.

    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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