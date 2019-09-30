У щойно оновленому парку «Перемога» вандали викорчували квіти (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невідомі викрали кущі та квіти Фото: КП по УЗН Дніпровського району

Комунальники просять свідків злочину телефонувати до поліції

У відкритій минулого тижня оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

«Не встигли відкрити оновлену частину парку «Перемога», як невідомими особами було викрадено кущі та квіти, а ще відірвано бант на улюбленці малечі – ведмежатку», - йдеться в повідомленні.

Комунальники просять свідків цієї та подібних ситуацій телефонувати до поліції на номер 102 чи муніципальної охорони парку (063-024-66-89).

Нагадаємо, 26 вересня було відкрито після капітального ремонту другу чергу парку «Перемога».

У цій частині парку облаштували доріжки з ФЕМу, асфальтне покриття для заїзду технологічного транспорту, здійснили озеленення, зокрема, висадили живу огорожу із кущів, встановили новенькі лави та урни для сміття, нові опори для освітлення.

Також у парку тепер є нова громадська вбиральня, будинок садівника та приміщення для муніципальної охорони.

Облаштували й сучасні дитячі майданчики, зокрема, спортивно-ігровий комплекс з гумовим покриттям, встановили міні-батути, гойдалки, канатний комплекс.

Є тепер у парку «Перемога» і цікаві арт-об’єкти та локації: оглядовий майданчик на березі озера, «залізні дерева» у тихій зоні парку - три дерева заввишки 5 метрів, обвиті живими ліанами, «парасолька» з позначенням визначних міст світу та відстанню до них, «лави-літери» заввишки понад 2 м та протяжністю 24 м, які утворюють назву парку «Перемога»; «хрестики-нулики» - дерев’яні рухомі кубики розміром 50*50 см, «зелений ведмідь» - фігура, обтягнута штучним газоном заввишки понад 3 метри.

Наразі тривають роботи з влаштування освітлення другої черги парку. Їх планують завершити до кінця року.

Площа парку, де вже зробили капітальний ремонт, - 25 га. Загальна площа парку - 65 га.