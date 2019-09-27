На Співочому полі у Києві засяє Квіткове сузір'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виставка триватиме з 4 до 27 жовтня, з 10:00 до 20:00

На Співочому полі Печерського ландшафтного парку 4 жовтня стартує вже традиційний осінній Фестиваль хризантем. Цього року виставка перетвориться на «Квіткове сузір'я».

Незважаючи на те, що зірки можна побачити лише вночі, сузір’я на Співочому полі можна буде роздивитися вдень. Дизайнери районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень міста Києва створять 10 композицій про найцікавіші візерунки, у які складаються зірки нічного неба.

Більше 20 тисяч хризантем перетворяться на відомі й таємничі водночас сузір'я: Золотої та Летючої риби, Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця, Пегаса. Ще більше 5 тисяч хризантем оздоблюватимуть територію Співочого поля.

«Виставка хризантем – остання квіткова подія у цьому році, і кожного разу, обираючи тему, ми ніби граємо яскравий фінальний акорд. А що може бути яскравішим за осінні хризантеми й зоряне небо?! Ми спробували знайти нові підходи до створення композицій, нові матеріали та технології для їхнього оформлення, які допоможуть додати об’ємності й форми «Квітковому сузір’ю», - зазначає в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Окрім сузір’їв із хризантем, на гостей фестивалю чекає насичена розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду та різноманітні локації для відпочинку. Для маленьких відвідувачів будуть проводити цікаві майстер-класи та працюватиме дитяча зона з будиночками-розмальовками та багато інших цікавих активностей.

«Щороку ми намагаємось робити щось нове та цікаве для наших гостей. Вибір теми фестивалю обумовлений тим, що астрологія сьогодні грає важливу роль в житті українців, багато хто слідкує за гороскопом та захоплюється сузір‘ями. І звичайно, ми сподіваємось, що таке розмаїття квіткових інсталяцій не залишить нікого байдужим», - розповідає Денис Погорєлко, керівник компанії Grand Event - оператора Печерського ландшафтного парку «Співоче поле».

Виставка триватиме з 4 до 27 жовтня, з 10:00 до 20:00.

Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле»

Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»