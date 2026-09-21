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Прокуратура через суд вимагає захистити садибу київського війта на Подолі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прокуратура через суд вимагає захистити садибу київського війта на Подолі
Флігель, зведений у 30–40-х роках ХІХ століття, є складовою історичної забудови Подолу
фото: прокуратура Києва

Одноповерховий флігель із напівпідвалом є зразком київської цивільної архітектури ХІХ століття у стилі пізнього класицизму з елементами необароко

У Києві прокуратура звернулася до суду з позовом про зобов’язання власника будівлі «Флігель садиби київського війта Григорія Киселівського» розташованого на Подолі, виконати вимоги законодавства у сфері охорони спадщини. У 2024 році будівлю внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини міста, а охоронний договір так і не укладено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Будівля значною мірою зберегла архітектурне оздоблення фасадів та інші автентичні елементи
Будівля значною мірою зберегла архітектурне оздоблення фасадів та інші автентичні елементи
фото: Київська міська прокуратура

До суду звернулася Подільська окружна прокуратура міста Києва, адже «Флігель садиби київського війта Григорія Киселівського» розташований на вулиці Григорія Сковороди у Подільському районі столиці. Як щойно виявлений об’єкт у 2024 році будівлю внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини. 

У прокуратурі зазначають – флігель, зведений у 30–40-х роках ХІХ століття, є складовою історичної забудови Подолу та пов’язаний із життям і діяльністю останнього київського війта Григорія Киселівського. Будівля розташована в межах центрального історичного ареалу Києва, на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», а також входить до складу пам’ятки містобудування та архітектури національного значення «Комплекс споруд Контрактової площі».

Флігель зведений у 30-40-х роках ХІХ століття
Флігель зведений у 30-40-х роках ХІХ століття
фото: Київська міська прокуратура

Одноповерховий флігель із напівпідвалом є зразком київської цивільної архітектури ХІХ століття у стилі пізнього класицизму з елементами необароко. Будівля значною мірою зберегла архітектурне оздоблення фасадів та інші автентичні елементи.

«Водночас власник будівлі упродовж майже двох років не уклав охоронний договір, попри повідомлення уповноваженого органу та направлений припис. При цьому флігель перебуває у неналежному стані», – йдеться у дописі.

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовом, у якому просить зобов’язати власника будівлі укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Судом відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, у Шевченківському районі столиці, на вулиці Кониського, 19, опинилася під загрозою повного знищення пам’ятка історії та архітектури – будинок штабс-капітана П. Г. Рутковського. Поки увага громадськості прикута до сусідньої Садиби Зеленських, цей унікальний об’єкт тихо руйнується. Будинок Рутковського – це зразок київського неоренесансу, зведений в 1898–1901 роках за проєктом архітектора Агурова на замовлення відставного штабс-капітана Рутковського. Будівля має багатий ліпний декор, характерні для того часу архітектурні форми та є важливою складовою історичного обличчя колишньої вулиці Тургенєвської.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло садибу Зеленських до реєстру Державних пам'яток, як пам'ятку архітектури, історії за категорією об'єкт культурної спадщини місцевого значення, аби захистити та зберегти будівлю. 

Теги: прокуратура Київ архітектура

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