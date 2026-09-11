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Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Наслідки ворожого удару по АЗС у Києві 11 вересня 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник

Унаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали троє людей, зокрема рятувальник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України. 

Російські терористи завдали удару по АЗС у столиці України
Російські терористи завдали удару по АЗС у столиці України
фото: ДСНС України

За даними ДСНС, на обох об'єктах виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник.

Крім того, в Оболонському районі через падіння уламків безпілотника пошкоджено припаркований автомобіль.

Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС України
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС України
Пошкоджена АЗС в Оболонському районі
Пошкоджена АЗС в Оболонському районі
фото: ДСНС України
Триває проливка місць задимлення для запобігання повторному займанню
Триває проливка місць задимлення для запобігання повторному займанню
фото: ДСНС України
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС України
Загоряння також сталося на відкритій місцевості біля АЗС
Загоряння також сталося на відкритій місцевості біля АЗС
фото: ДСНС України
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Наразі підрозділи ДСНС повністю ліквідували всі осередки загорянь. На місцях подій працювали оперативні служби.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки на заправні станції столиці загинули двоє людей. Обидва постраждалі померли в лікарні від важких травм. Загалом від ранкового обстрілу АЗС у двох районах Києва постраждали шість людей.

Теги: АЗС обстріл Київ

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