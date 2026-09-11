Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Наслідки ворожого удару по АЗС у Києві 11 вересня 2026 року

Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник

Унаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали троє людей, зокрема рятувальник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Російські терористи завдали удару по АЗС у столиці України фото: ДСНС України

За даними ДСНС, на обох об'єктах виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник.

Крім того, в Оболонському районі через падіння уламків безпілотника пошкоджено припаркований автомобіль.

фото: ДСНС України

фото: ДСНС України

Пошкоджена АЗС в Оболонському районі фото: ДСНС України

Триває проливка місць задимлення для запобігання повторному займанню фото: ДСНС України

фото: ДСНС України

Загоряння також сталося на відкритій місцевості біля АЗС фото: ДСНС України

❗️ДСНС опублікували наслідки російської атаки на Київ. Під ударом опинилися АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Постраждали троє людей, серед них – рятувальник. pic.twitter.com/4qJ69CL6Uw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Наразі підрозділи ДСНС повністю ліквідували всі осередки загорянь. На місцях подій працювали оперативні служби.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки на заправні станції столиці загинули двоє людей. Обидва постраждалі померли в лікарні від важких травм. Загалом від ранкового обстрілу АЗС у двох районах Києва постраждали шість людей.