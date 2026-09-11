Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник
Унаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали троє людей, зокрема рятувальник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.
За даними ДСНС, на обох об'єктах виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник.
Крім того, в Оболонському районі через падіння уламків безпілотника пошкоджено припаркований автомобіль.
Наразі підрозділи ДСНС повністю ліквідували всі осередки загорянь. На місцях подій працювали оперативні служби.
Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки на заправні станції столиці загинули двоє людей. Обидва постраждалі померли в лікарні від важких травм. Загалом від ранкового обстрілу АЗС у двох районах Києва постраждали шість людей.
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