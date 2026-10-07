У Києві утворився великий затор у бік Дарницького мосту (відео)

Київські пабліки повідомили про затор у напрямку Дарницького мосту

Черга автомобілів починається ще від Пішохідного мосту

У Києві ввечері 7 жовтня утворився значний затор у напрямку Дарницького мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичні пабліки.

«Черга автомобілів починається ще від Пішохідного мосту. Міст Патона також фактично стоїть», – наголошують пабліки.

Ймовірно, затори пов’язані з повітряною тривогою та обмеженнями руху Південним мостом під час оголошення загрози. Водночас ситуацію ускладнює вечірня година пік – кияни масово повертаються додому з роботи.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Інформація щодо постраждалих, масштабів пожежі та руйнувань уточнюється.

У столиці триває повітряна тривога, в місті працює ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.