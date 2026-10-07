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У Києві утворився великий затор у бік Дарницького мосту (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві утворився великий затор у бік Дарницького мосту (відео)
Київські пабліки повідомили про затор у напрямку Дарницького мосту
фото: скриншот з відео

Черга автомобілів починається ще від Пішохідного мосту

У Києві ввечері 7 жовтня утворився значний затор у напрямку Дарницького мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичні пабліки.

«Черга автомобілів починається ще від Пішохідного мосту. Міст Патона також фактично стоїть», – наголошують пабліки.

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Ймовірно, затори пов’язані з повітряною тривогою та обмеженнями руху Південним мостом під час оголошення загрози. Водночас ситуацію ускладнює вечірня година пік – кияни масово повертаються додому з роботи.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Інформація щодо постраждалих, масштабів пожежі та руйнувань уточнюється.

У столиці триває повітряна тривога, в місті працює ППО. Мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

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Теги: Київ затор

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