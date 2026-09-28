У Києві внаслідок падіння БпЛА палають автівки

Київ цідий день перебуває під атакою ворога

Безпілотник впав у двір житлового будинку та спричинив пожежу

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА в двір житлового будинку, палають автівки. Про це пише «Главком».

За словами Кличка, близько 21:00 в Оболонському районі сталося повторне влучання в нежитлову будівлю.

Також у Подільському районі, попередньо, влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

У Святошинському районі влучання БпЛА в триповерхову будівлю бізнес-центру.

Загроза БпЛА для столиці зберігається.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України.

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.