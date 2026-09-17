Українські перехоплювачі збили реактивний шахед – Зеленський

Президент повідомив про позитивний результат випробувань та заявив, що Україна масштабуватиме нову технологію

Українські перехоплювачі успішно збили реактивний шахед під час випробувань. Україна планує масштабувати цей напрямок для протидії російським повітряним загрозам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, під час якої йшлося, зокрема, про результати випробувань українських перехоплювачів.

«Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних шахедів: було збиття. Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати. Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози і створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції», – заявив Зеленський.

Окремо президент розповів про ситуацію на кількох напрямках фронту. За його словами, на Донеччині спостерігається необхідна Україні динаміка, а Куп'янський напрямок планують посилити. На Олександрівському напрямку Сили оборони знищують російські позиції.

«Також хочу відзначити всі підрозділи, які виконують завдання на фронті. Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів. На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади. Пишаємося вами, воїни! Слава Україні!» – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше супутникові знімки зафіксували будівництво нових виробничих приміщень на території особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані, де Росія випускає ударні дрони шахед.

У південній частині зони триває активне будівництво. Там уже звели декілька великих видовжених приміщень, а поруч будують нові об'єкти, які перебувають на різних стадіях готовності. За даними Dnipro Osint, ідеться щонайменше про п'ять таких споруд. Біля них також облаштовані внутрішні дороги та під'їзди.