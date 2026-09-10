Завод «Олейна» у Дніпрі зупинив роботу після атаки окупантів: що буде з постачанням

Підприємство Bunge є одним із ключових виробників рослинної олії в Україні

Завод «Олейна» у Дніпрі призупинив роботу після ранкової атаки Росії 10 вересня. Унаслідок удару було пошкоджено частину Дніпровського олійноекстракційного заводу, заявила пресслужба американської компанії Bunge, в коментарі РБК-Україна, повідомляє «Главком».

«На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі роботу заводу призупинено», – зазначили в компанії. Дніпровський завод входить до виробничої структури Bunge в Україні. Компанія є одним із провідних переробників олійних культур у країні та виробляє, зокрема, бутильовані рослинні олії під брендом «Олейна».

У Bunge поки не повідомили, на який термін підприємство зупинило роботу та коли його можуть повернути до виробничого процесу. Також компанія не заявляла про припинення постачання продукції «Олейна» до торговельних мереж.

Тому говорити про дефіцит олії в Україні через цю атаку наразі зарано. Bunge має інші виробничі потужності в Україні, зокрема олійноекстракційні заводи у Вінниці, Миколаєві та Харківській області.

Водночас удар по Дніпровському підприємству може вплинути на виробничі та логістичні процеси компанії. Зокрема, Bunge здійснює постачання бутильованої соняшникової олії українському ринку та має налагоджені маршрути перевезення продукції з Дніпра до інших регіонів.

За даними Reuters, атакований у Дніпрі завод є одним із п'яти найбільших харчових підприємств України та має потужність переробки близько 1600 тонн олійних культур на добу.

Варто нагадати, що мер мыста наголосив, що завод перебуває в американській власності. За його словами, нещодавно підприємство особисто відвідував американський сенатор Річард Блюменталь.