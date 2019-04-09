У Солом’янському районі висадили алею гіпоалергенних акацій (фото)



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На вул. Волгоградській будуть цвісти 14 молодих гіпоалергенних акацій

Вздовж вулиці Волгоградської у Солом’янському районі Києва жителів радуватиме нова алея з гіпоалергенних акацій.

Як повідомляє прес-служба Соломянської районної в місті Київ державної адміністрації, керівництво РДА і не байдужа до навколишнього середовища молодь висадили справжню алею акацій кулястої форми.

У заході взяли участь голова РДА Ігор Довбань спільно з заступником Оленою Горпинченко, учні та директор Спеціалізованої школи №187.

«Зеленбудівці» району надали необхідний для роботи інвентар.

Відтепер на вул. Волгоградській будуть цвісти 14 молодих гіпоалергенних акацій.

Як розповів директор комунального підприємства з утримання зелених насаджень Олексій Лукаш, з початку року підприємством висаджено 879 дерев, з них 685 листяних порід та 194 хвойних. Окрім вулиць району, нові дерева також з’явились на території 5 скверів та 3 парків. Найбільш популярними наразі для висадження є тополя чорна, сосна гімалайська, ялина колюча, клен та навіть сакура.

Як повідомлялося, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.