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    У парку «Совки» невідомі викрали більш як сотню кущів (фото)

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    На місці кущів залишилися лише ямки - У парку «Совки» невідомі викрали більш як сотню кущів (фото)
    На місці кущів залишилися лише ямки
    Фото: КП УЗН Святошинського району, Facebook

    Викрадено майже 120 кущів

    Протягом останніх двох тижнів у парку «Совки» у Святошинському районі Києва невідомі викрали майже 120 кущів. Про це повідомили «зеленбудівці» Святошинського району.

    «Бачите ямки вздовж рядків? Тут мали бути кущі. Протягом останніх двох тижнів у парку «Совки» тривають крадіжки. Якщо підсумувати втрати – це майже 120 кущів!» - написали вони на своїй сторінці у Facebook, надавши фото докази.

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    У парку «Совки» невідомі викрали більш як сотню кущів (фото)
    У парку «Совки» невідомі викрали більш як сотню кущів (фото)
    У парку «Совки» невідомі викрали більш як сотню кущів (фото)

    «Як гадаєте, яка причина такої неповаги до міста? Ментальність? Виховання? Те, яким буде наше місто і країна, залежить від нас. Нам обирати: паплюжити світ зневагою, закидати вулиці сміттям, крадіжками кущів, зламаними деревами та вирваними квітами чи створювати затишок, цінувати роботу інших, берегти природу і жити в комфортному місті», - зазначили «зеленбудівці».

    Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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