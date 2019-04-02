У парку «Совки» невідомі викрали більш як сотню кущів (фото)



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На місці кущів залишилися лише ямки Фото: КП УЗН Святошинського району, Facebook

Викрадено майже 120 кущів

Протягом останніх двох тижнів у парку «Совки» у Святошинському районі Києва невідомі викрали майже 120 кущів. Про це повідомили «зеленбудівці» Святошинського району.

«Бачите ямки вздовж рядків? Тут мали бути кущі. Протягом останніх двох тижнів у парку «Совки» тривають крадіжки. Якщо підсумувати втрати – це майже 120 кущів!» - написали вони на своїй сторінці у Facebook, надавши фото докази.

«Як гадаєте, яка причина такої неповаги до міста? Ментальність? Виховання? Те, яким буде наше місто і країна, залежить від нас. Нам обирати: паплюжити світ зневагою, закидати вулиці сміттям, крадіжками кущів, зламаними деревами та вирваними квітами чи створювати затишок, цінувати роботу інших, берегти природу і жити в комфортному місті», - зазначили «зеленбудівці».

Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.