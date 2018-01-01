У столичній підземці затримали «екскурсію»

Поліція затримала в тунелі сторонніх людей

Інцидент стався ввечері на станції метро «Вокзальна». Від чергової по станції надійшло повідомлення, що сторонні особи спустилися на колію і зайшли в тунель. На цю інформацію оперативно відреагував працівник поліції та співробітники воєнізованої охорони, які наздогнали та затримали чоловіків. Про це інформують у прес-службі столичної



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Поліція затримала в тунелі сторонніх людей

Інцидент стався ввечері на станції метро «Вокзальна». Від чергової по станції надійшло повідомлення, що сторонні особи спустилися на колію і зайшли в тунель. На цю інформацію оперативно відреагував працівник поліції та співробітники воєнізованої охорони, які наздогнали та затримали чоловіків.

Про це інформують у прес-службі столичної поліції, повідомляє «Главком».

Як розповів начальник відділу превенції управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, дії правопорушників є небезпечними та могли привести не тільки до збою у роботі метро, а ще й до травмування або й загибелі людей.

З’ясувалося, що про подорож тунелем метро чоловіки домовилися через мережу Інтернет. Вони намагалися незаконно проникнути до тунелю для здійснення фото та відеозйомки. За протиправні дії правоохоронці затримали хлопців та доставили до управління поліції в метрополітені для встановлення осіб. Ними виявилися двоє киянин, 1999 та 1997 років народження, та двоє громадян іншої держави, 1984 та 1992 років народження.

На затриманих склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахування двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.