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    У столичному метро будуть показувати ролики про безпеку дорожнього руху

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    Одна із причин загибелі в ДТП - відсутність шоломів у водіїв та пасажирів двоколісних транспортних засобів&nbsp; - У столичному метро будуть показувати ролики про безпеку дорожнього руху
    Одна із причин загибелі в ДТП - відсутність шоломів у водіїв та пасажирів двоколісних транспортних засобів 

    Соціальну рекламу показуватимуть з 1 по 31 грудня 2018 року

    П’ять соціальних роликів «Стривай!» будуть показані на проекторах київського метрополітену, які розміщені на платформах станцій у місцях очікування пасажирами поїздів. Соціальну рекламу показуватимуть з 1 по 31 грудня 2018 року. Про це розповіла Ольга Дробишева, експертка з БДР, голова ГО «Traffic Challenge», під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Вона говорить про необхідність освітньої кампанії щодо основних причин дорожньо-транспортних пригод.

    «Інформаційно-освітня кампанія «Стривай!» створена Національною програмою з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. Соціальні ролики «Стривай!» розказують глядачеві про 5 найпоширеніших причини загибелі людей у ДТП, які підтверджені ВООЗ: це  перевищення швидкості, водіння напідпитку, не використання пасків безпеки, не використання автокрісел для дітей, відсутність шоломів у водіїв та пасажирів двоколісних транспортних засобів (мотоциклістів, велосипедистів, мопедистів)», - розповідає Дробишева.

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    Експертка також навела статистику патрульної поліції щодо кількості ДТП

    «За інформацією Патрульної поліції України, за 10 місяців 2018 року в Україні поліцейськими було зафіксовано понад 122 тис. ДТП. На наших дорогах лише за 10 місяців загинуло понад 2 тисячі людей, а внаслідок ДТП — понад 25 тис. осіб травмувалися», - продовжує Дробишева.

    Вона зазначає, що метою соціальної кампанії «Стривай!» є дія на упередження - інформувати населення про прості, але головні принципи власної безпеки на дорозі, а також роз’яснити суть правил, методів та засобів захисту від травмування та загибелі в ДТП.

    Дивіться запис прес-конференції:

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