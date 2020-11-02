На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)

На 5 нових лавах на вул. Політехнічній встановлені сонячні батареї

На лавах із сонячними батареями можна підзаряджати ґаджети

На вулиці Політехнічній у Солом'янському районі Києва з'явилися лави на сонячних батареях.

Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Так, в рамках реалізації двох проєктів громадського бюджету Києва - № 2249 «Політех майбутнього» та № 2178 «Благоустрій вул. Політехнічної» - встановлено 20 лав та 20 урн. На 5 лавах встановлені сонячні батареї з можливістю підзарядки ґаджетів.

У коментарях під дописом Київзеленбуду у Facebook кияни прогнозують, що незабаром сонячні батареї будуть або поламані вандалами, або викрадені зловмисниками.

До слова, у ніч на понеділок, 2 листопада, невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.

Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.

Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.