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    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)

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    На 5 нових лавах на вул. Політехнічній встановлені сонячні батареї - На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На 5 нових лавах на вул. Політехнічній встановлені сонячні батареї
    Фото: Київзеленбуд

    На лавах із сонячними батареями можна підзаряджати ґаджети

    На вулиці Політехнічній у Солом'янському районі Києва з'явилися лави на сонячних батареях.

    Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

    Так, в рамках реалізації двох проєктів громадського бюджету Києва - № 2249 «Політех майбутнього» та № 2178 «Благоустрій вул. Політехнічної» - встановлено 20 лав та 20 урн. На 5 лавах встановлені сонячні батареї з можливістю підзарядки ґаджетів.

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    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)
    На вулицях Києва почали встановлювати лави з сонячними батареями (фото)

    У коментарях під дописом Київзеленбуду у Facebook кияни прогнозують, що незабаром сонячні батареї будуть або поламані вандалами, або викрадені зловмисниками.

    До слова, у ніч на понеділок, 2 листопада, невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва. 

    Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.

    Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 

    Київ технології благоустрій кияни Київзеленбуд
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