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    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)

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    Персонажі&nbsp;у квітковій історії &laquo;Аліса в країні див&raquo; - У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    Персонажі у квітковій історії «Аліса в країні див»

    Відвідувачі парку із задоволенням роблять фото з новими казковими героями

    У парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва з’явилися нові казкові герої, виготовлені з квітів. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці. https://www.facebook.com/dniprouzn/

    Казкові герої зайняли своє завершальне місце у квітковій історії «Аліса в країні див».

    У парку панує справжня чарівна осінь і позитивні емоції. Відвідувачі вже роблять фотографії із новими казковими героями.

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    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
    У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)

    Киян і гостей міста запрошують до парку «Перемога».

    Нагадаємо, 28 травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».

    Загалом після масштабної реконструкції цього року у Києві відкриють 18 парків та скверів. На їх облаштування місто спрямує майже 500 млн грн.

    Київ Київзеленбуд парк квіти
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