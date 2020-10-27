У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)
Відвідувачі парку із задоволенням роблять фото з новими казковими героями
У парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва з’явилися нові казкові герої, виготовлені з квітів. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці. https://www.facebook.com/dniprouzn/
Казкові герої зайняли своє завершальне місце у квітковій історії «Аліса в країні див».
У парку панує справжня чарівна осінь і позитивні емоції. Відвідувачі вже роблять фотографії із новими казковими героями.
Киян і гостей міста запрошують до парку «Перемога».
Нагадаємо, 28 травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».
Загалом після масштабної реконструкції цього року у Києві відкриють 18 парків та скверів. На їх облаштування місто спрямує майже 500 млн грн.