У парку «Перемога» з’явилися нові казкові герої (фото)



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Персонажі у квітковій історії «Аліса в країні див»

Відвідувачі парку із задоволенням роблять фото з новими казковими героями

У парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва з’явилися нові казкові герої, виготовлені з квітів. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці. https://www.facebook.com/dniprouzn/

Казкові герої зайняли своє завершальне місце у квітковій історії «Аліса в країні див».

У парку панує справжня чарівна осінь і позитивні емоції. Відвідувачі вже роблять фотографії із новими казковими героями.

Киян і гостей міста запрошують до парку «Перемога».

Нагадаємо, 28 травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».

Загалом після масштабної реконструкції цього року у Києві відкриють 18 парків та скверів. На їх облаштування місто спрямує майже 500 млн грн.