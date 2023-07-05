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У столичному суді пролунав вибух, відбулася перестрілка: є постраждалі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столичному суді пролунав вибух, відбулася перестрілка: є постраждалі (відео)
Офіційних коментарів від правоохоронних органів наразі немає
фото скріншот відео

На місце інциденту прибули швидкі та поліція 

Сьогодні, 5 липня, у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Наразі відомо, що на місці інциденту є постраждалі, багато швидких.

Також повідомляється про роботу снайперів. Офіційних коментарів від правоохоронних органів наразі немає.

За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет та взяв конвоїра у заручники.

Нагадаємо, у 2015 році  31 серпня правоохоронці затримали близько трьох десятків людей, які брали участь у подіях під парламентом. У числі затриманих був 21-річний Ігор Гуменюк, якого звинуватили у тому, що це саме він кинув гранату у стрій нацгвардійців. Також, зокрема, затримали товариша Гуменюк Сергія Крайняка. Саме вони двоє стали головними фігурантами справи, хоча й хлопці відкидають звинувачення.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який кинув у людей гранату. Киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша.

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Теги: вибух відео

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