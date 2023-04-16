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Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
Правоохоронці знайшли зловмисника вдома
фото: Поліція Києва/Facebook

Киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який кинув у людей гранату. Киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша. Про це повідомляє поліція Києва.

Зловмисника знайшли вдома, за скоєний злочин зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух, внаслідок якого було травмовано двох осіб, правоохоронці отримали увечері 15 квітня. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, медичні працівники, профільні служби.

Начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров розповів, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство двох осіб:

«Для розшуку та затримання зловмисника у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Ми провели першочергові слідчі дії та встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком та через ревнощі кинув у їх бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу».

Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці фото 1

Оперативні співробітники за допомоги аналітиків столичного главку встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.

«За цим фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пункту першого частини другої статті 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Триває досудове розслідування», – додав Микола Мазуров.

Нагадаємо, увечері у суботу, 15 квітня 2023 року, в Деснянському районі Києва пролунав вибух. На вулиці Милославській вибухнула граната, внаслідок чого травмувалися двоє осіб.

Нагадаємо, раніше, поліцейські Київщини отримали повідомлення від жителів Гостомеля про небезпечну знахідку.

Також подібний інцидент трапився у Львові. В результаті вибуху гранати у багатоквартирному будинку один чоловік загинув, ще один – зазнав поранень.

Теги: порушник злочин чоловік поліція розслідування граната вбивство вибух

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