«Нас використовували як м'ясо»: фігурант справи вибуху під Радою у 2015 році

Сергій Крайняк близько п'яти років провів у СІЗО після затримання 31 серпня 2015 року

До шостої річниці вибуху Сергій Крайняк розповів про хід справи та перебування у СІЗО

Рівно шість років тому, 31 серпня 2015 року, біля стін Верховної Ради відбулися сутички активістів, які протестували проти ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації, та міліцією.

Апогеєм протистояння став вибух гранати, внаслідок якого загинуло четверо нацгвардійців, які стояли в очепленні парламенту, а кілька десятків отримали поранення.

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже у день трагедії звинуватив у «злочині, який призвів до загибелі людини», партію ВО «Свобода» та її лідера Олега Тягнибока.

Натомість у «Свободі» казали, що події 31 серпня були спровоковані владою, аби відволікти увагу громадськості від ухвалення неоднозначних конституційних змін.

Уже 31 серпня правоохоронці затримали близько трьох десятків людей, які брали участь у подіях під парламентом. У числі затриманих був 21-річний Ігор Гуменюк, якого звинуватили у тому, що це саме він кинув гранату у стрій нацгвардійців. Також, зокрема, затримали товариша Гуменюк Сергія Крайняка. Саме вони двоє стали головними фігурантами справи, хоча й хлопці відкидають звинувачення.

І якщо Крайняка суд випустив з СІЗО рік тому, то Гуменюк досі перебуває за ґратами.

До шостої річниці вибуху Крайняк розповів у Facebook про хід свої справи та перебування у СІЗО.

«Що саме відбулось 31 серпня 2015 року під стінами Верховної ради України? Відверто кажучи я вже сам втомився від цих запитань. Пошук відповідей серед численних подекуди конспірологічних теорій, тільки ще більше заплутує та ховає правду. Я був там, знайомився із численними доказами, яких є дійсно багато, але які викликають ще більше запитань. Єдине що я можу стверджувати точно, це те що мій побратим Ігор Гуменюк ув'язнений незаконно. І для тих хто сумнівається, експертиза ДНК не знайшла зразків Ігоря на чеці та запобіжному кільці кинутої гранати, там є зразки іншої людини», – пише Крайняк.

Він додав, що звик вірити тільки тому, що перевірив та знає напевне, «а знаю я те, що тоді хтось убив під Верховною Радою чотирьох нацгварідійців саме в політичних цілях».

«..вже після затримання нас майже усіх по окремості били та вимагали зізнатись у киданні гранати, тобто на місці Ігоря міг бути і я, і будь хто із тоді затриманих. А вже із перших днів ув'язнення у мене вимагали найголовніше, «Скажи що Тягнибок все замовив і ти вийдеш із тюрми живим». Мета була проста, терористична група із добровольців праворадикалів та замовник у вигляді очільника ненависної їм націоналістичної партії», – додав фігурант гучної справи.

За його словами, «нас усіх тоді використовували як м'ясо, яке просто спакували у тюремну консерву та продавали українцям як «агентів Кремля».

«Ну і для мене особисто сьогодні день, коли шість років тому я познайомився із іншим світом. Світом, де людське життя, гідність, не важать нічого, де знищити когось без докорів це буденна робота. І хоч я зараз знаходжуся в «нормальному» світі, та радіти життю не так просто, адже в ув'язненні досі знаходиться мій хороший друг та побратим Ігор Гуменюк», – пише Крайняк.

Він також розкритикував судову систему:

«Наразі суди по нашій справі, я впевнений, можуть претендувати на титул найабсурднішого та найсвавільнішого процесу. Адже за закритими для ЗМІ та громадськості дверима відбуваються таке, що Феміда б зняла пов'язку із очей, щоб подивитись, що то дійсно відбувається насправді».