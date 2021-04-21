У столиці понад 2,6 тис. хворих на коронавірус у важкому стані

Кількість госпіталізованих хворих на коронавірус у Києві потроху зменшується, але смертність залишається високою

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Києві трохи зменшилася. Але високою залишається смертність від вірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Минулої доби в місті виявили 965 інфікованих. Померли 40 людей: 17 жінок та 23 чоловіки. Усього за період пандемії в столиці 4297 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 187196», – сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

574 жінки віком від 18 до 99 років,

21 дівчинка від чотирьох місяців до 17 років,

361 чоловік віком від 18 до 86 років,

9 хлопчиків від двох місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 33 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 131 хворого на коронавірус, а також 330 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапила 461 людина.

Одужав минулої доби 641 киянин. Усього коронавірус подолали 116498 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 287, Деснянському – 128, Дніпровському районі – 96 випадків.

«Як бачимо, потроху, але зменшується, кількість госпіталізованих. У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 3663 хворих на коронавірус. 2672 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3250 людей. Під апаратами ШВЛ – 62 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 62%. Із них з киснем заповнено майже 73% ліжок, – зазначив мер Києва. – Фахівці зазначають, що запроваджені містом обмеження дають результати. У нас почала знижуватися кількість нових випадків захворювання. А також не набагато, але зменшилась кількість хворих, які потребують госпіталізації. Але лікарі наголошують, що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, у важкому стані. Тому розслаблятися зарано. І я закликаю всіх мешканців столиці: дотримуйтесь елементарних правил, максимально обмежуйте контакти, носіть маски, користуйтеся антисептиками. Бо вірус підступний і треба берегтися!».

Нагадаємо, за минулу добу, 20 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 40 осіб.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві. Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також не виключає, що до кінця місяця Київ може вийти з «червоної зони».

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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