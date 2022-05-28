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    Події в Україні

    Шість ракет та п’ять мін: Окупанти знову атакували Сумщину

    Російській війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини - Шість ракет та п’ять мін: Окупанти знову атакували Сумщину
    Російській війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини
    фото: ДПСУ

    Ракети влучили поза межами населених пунктів

    Російській війська сьогодні обстріляли з авіації прикордоння Сумщини. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

    «Сьогодні після 16-ої години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району», – йдеться в повідомленін.

    Зазначається, що ракети влучили поза межами населених пунктів.

    «Крім цього, сьогодні після 12 години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту троєбортне по прикордонній території Шосткинського району», – додали в ДПСУ.

    Нагадаємо, що сьогодні території Сумської області російські військові обстрілювали від опівночі до 04:00. Внаслідок чого у Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство. По території Зноб-Новгородської громади було близько 6 прильотів. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська, обійшлося без людських жертв», – написав Живицький.

    Крім цього, 26 травня ворог через кордон почав обстріли Сумської області з мінометів та артилерії. Під обстріл тоді потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюються.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Шість ракет та п’ять мін: Окупанти знову атакували Сумщину