Василь Філімон потрапив у полон 15 травня на Донеччині

Суспільний мовник звертається до української влади із закликом визволити Василя Філімона

У полон до окупантів потрапив телеоператор Суспільного мовлення Василь Філімон. Він був мобілізований до лав Збройних Сил. До того працював у Миколаївській філії «Суспільного».

15 травня під час виконання бойового завдання у Донецькій області зник безвісти. Від його родини «Суспільному» стало відомо, що Василь потрапив у полон до військових окупаційних сил РФ.

Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти визволенню Василя Філімона.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області, неподалік Бахмуту, українські журналісти потрапили під обстріл російських окупантів.

Нагадаємо, журналіст Олексій Гордєєв показав моторошні фото «кладовища» авто під Ірпенем. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.