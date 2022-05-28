Дефіцит солі. Мережа АТБ запровадила обмеження для покупців

Одна людина може купити не більше двох пачок солі та 5 кг цукру

У мережі супермаркетів «АТБ-маркет» з'явилися оголошення, які повідомляють покупцям про введення обмежень на продаж солі та цукру: одна людина може купити не більше двох пачок солі та 5 кг цукру. Відповідна інформація стала відома з оголошення, розміщеного в прикасових зонах супермаркетів.

Керівник корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко підтвердив цю інформацію виданню «Наше місто» і запевнив, що це тимчасове явище.

«Ми змушені були ухвалити таке рішення. Воно тимчасове, поки ситуація із продовольчим ажіотажем та закупівлями не нормалізується. Крім того, є й такі, які купують товар у нас, а потім перепродують утридорого, користуючись панікою. Щойно ситуація нормалізується, обмеження буде знято», – розповів Демченко.