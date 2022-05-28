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    Новини

    Дефіцит солі. Мережа АТБ запровадила обмеження для покупців

    Мережа супермаркетів запроваджує обмеження на продаж солі та цукру - Дефіцит солі. Мережа АТБ запровадила обмеження для покупців
    Мережа супермаркетів запроваджує обмеження на продаж солі та цукру
    фото: «Наше місто»

    Одна людина може купити не більше двох пачок солі та 5 кг цукру

    У мережі супермаркетів «АТБ-маркет» з'явилися оголошення, які повідомляють покупцям про введення обмежень на продаж солі та цукру: одна людина може купити не більше двох пачок солі та 5 кг цукру. Відповідна інформація стала відома з оголошення, розміщеного в прикасових зонах супермаркетів.

    Керівник корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко підтвердив цю інформацію виданню «Наше місто» і запевнив, що це тимчасове явище.

    «Ми змушені були ухвалити таке рішення. Воно тимчасове, поки ситуація із продовольчим ажіотажем та закупівлями не нормалізується. Крім того, є й такі, які купують товар у нас, а потім перепродують утридорого, користуючись панікою. Щойно ситуація нормалізується, обмеження буде знято», – розповів Демченко.

    Нагадаємо, що державне підприємство, яке є одним із найбільших у Європі по видобутку солі, «Артемсіль» зупинило свою роботу ще в квітні у зв’язку з наближенням боїв. Продовжувати працювати було небезпечно, адже лінія фронту зовсім близько. Через це в Україні з’явився дефіцит солі.

    Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пояснив ситуацію щодо обстрілів підприємства «Артемсіль» та Донецької області та спростував найпоширеніші фейки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Дефіцит солі. Мережа АТБ запровадила обмеження для покупців