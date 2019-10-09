У столиці судитимуть групу наркоділків (фото)



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Під час обшуку поліція вилучила наркотичні речовини Фото: Нацполіція

За виробництво та збут наркотиків зловмисникам загрожує до дванадцяти років із конфіскацією майна

На початку 2019 року працівники поліції затримали учасників організованої злочинної групи, що займалася виробництвом та збутом наркотиків. До складу угрупування входило сім осіб. Наразі матеріали справи передані до суду.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов розповів: «Ми встановили, що головний фігурант на початку 2018 року зі своїми знайомими організував злочинне угрупування та чітко розподілив функції кожного із учасників. Згідно із планом, були визначені осередки незаконного виготовлення психотропної речовини – амфетамін, його передача від одного співучасника злочину іншому, місця подальшого збуту. Власне сам організатор здійснював фінансування злочинної діяльності, оплачуючи оренду приміщення, яке використовувалось для виготовлення заборонених речовин, давав гроші на придбання необхідного обладнання».

Цивільна дружина організатора самостійно займалася пошуком приміщень для виготовлення амфетаміну, здійснювала перевезення заборонених речовин і обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини.

«Нам стало відомо, що у результаті незаконного збуту заборонених речовин учасники групи перерахували на банківський рахунок організатора понад 200 тисяч гривень. Під час слідчих дій ми виявили у зловмисників наркотичну речовину рослинного походження, амфетамін, фенілнітропропен, приладдя для виготовлення психотропних засобів. Зокрема оперативники задокументували дві нарколабораторії, звідки вилучено прекурсори, посуд, порошкоподібні речовини та гроші у сумі близько 600 тисяч гривень», - розповів Дибов.

Правоохоронці довели причетність учасників групи до низки кримінальних правопорушень, тож за цими фактами були розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

«Фігурантам повідомлено про підозру, та слідчі скерували матеріали з обвинувальним актом до суду для прийняття відповідного процесуального рішення. За виготовлення та збут наркотиків зловмисникам загрожує до дванадцяти років із конфіскацією майна», - додав правоохоронець.