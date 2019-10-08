У Вишгороді поліція ліквідувала чергову нарколабораторію



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Під час обшуку поліція вилучила марихуану, різноманітне хімічне обладнання, різні інгредієнти для виготовлення амфетаміну Фото: Нацполіція

Виготовленням наркотиків займались чоловік та жінка

Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно зі співробітниками Вишгородського відділу поліції під час перевірки оперативної інформації виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну та готову продукцію.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, під час проведення невідкладного обшуку у приватному будинку працівники поліції виявили та вилучили кілограм марихуани, різноманітне хімічне обладнання, різні інгредієнти, необхідні для виготовлення амфетаміну, та 150 г готового «продукту».

Виготовленням наркотиків за місцем проживання займались співмешканці.

Наразі чоловік та жінка затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Працівники поліції з’ясовують мету їхньої злочинної діяльності.

Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

За фактом незаконного зберігання наркотичний речовин та їхнього виготовлення відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст. 309 та за ст. 313 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомлялося, у вересні поліція виявила виробництво канабісу в будівлі колишнього нічного клубу, неподалік місцевої ради одного з селищ Обухівського району.