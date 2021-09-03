Стало відомо, в якому районі столиці найбільше хворіють на Covid-19

До лікарень столиці госпіталізували 44 хворих на коронавірус

У Києві виявили за минулу добу 321 хворого на коронавірус. Одна людина померла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«321 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 225 122», – повідомив Кличко.

Захворіли: 171 жінка віком від 19 до 95 років, 125 чоловіків віком від 19 до 87 років. А також 14 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 44 хворих на коронавірус. А також 50 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 172 людини. Загалом коронавірус подолали 216 477 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 58, у Деснянському – 52, та в Подільському районі – 42 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Загалом, за минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.