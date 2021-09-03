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    В центрі Києва зупинився рух тролейбусів

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    Відомо, що затримується рух тролейбусів під номерами 3, 9, 12, 14, 40, 40к по вулицям Жилянська та Антоновича - В центрі Києва зупинився рух тролейбусів
    Відомо, що затримується рух тролейбусів під номерами 3, 9, 12, 14, 40, 40к по вулицям Жилянська та Антоновича
    Фото: kpt.kyiv.ua

    Причиною затримки став технічний фактор

    У Києві на зупинився рух низки тролейбусних маршрутів через технічні несправності. Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастрансу».

    Відомо, що затримується рух тролейбусів під номерами 3, 9, 12, 14, 40, 40к по вулицям Жилянська та Антоновича, причиною затримки став технічний фактор.

    На місці вже працює відповідальна служба комунального підприємства.

    Нагадаємо, що 2 вересня на Шулявці у Києві дерево впало на контактну лінію тролейбуса. Затримувався рух тролейбусів № 27 по вул. Гарматна, 49 в напрямку ст.м. «Почайна» з причини падіння дерева на контактну мережу. Інцидент стався близько 13:30. Ремонтна бригада працювала дві години. Врешті, рух тролейбусів відновили, але вони курсували з відхиленням від графіка.

    Також, учора, 2 вересня, через аварію на міській електромережі в районі Майдану Незалежності знеструмлено кілька фонтанів та інших об’єктів.

    Теги: Київ громадський транспорт
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    В центрі Києва зупинився рух тролейбусів