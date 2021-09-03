Тарифи можуть зрости на 40%. «Київтеплоенерго» зробило заяву перед початком опалювального сезону

ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах

Тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці вже цієї осені можуть злетіти на 40%. Причиною тому висока вартість газу. Про це зазначається в заяві комунального підприємства «Київтеплоенерго».

«В умовах подорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримування тарифів - газ українського видобутку за справедливою ціною», – вважають на підприємстві.

Відзначається, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством «Укргазвидобування», тобто без комерційних посередників.

У компанії підкреслили, що після скасування в травні поточного року дії ПСЗ (покладання спеціальних зобов'язань) закупівлі газу для теплопостачальних підприємств відбулося стрімке зростання вартості газу.

ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах.

При цьому положення теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу по операціях від «Нафтогаз Трейдинг». Серед них – щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» позивається до АТ «Укргазвидобування» з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу українського газу. Вчора, 2 вересня, під будівлею Господарського суду столиці, де мало пройти засідання, відбувся мітинг профспілки «Київтеплоенерго».