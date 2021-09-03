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    Тарифи можуть зрости на 40%. «Київтеплоенерго» зробило заяву перед початком опалювального сезону

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    &nbsp;&laquo;Київтеплоенерго&raquo;: &laquo;Єдиний вихід стримування тарифів &ndash; газ українського видобутку за справедливою ціною&raquo; - Тарифи можуть зрости на 40%. «Київтеплоенерго» зробило заяву перед початком опалювального сезону
     «Київтеплоенерго»: «Єдиний вихід стримування тарифів – газ українського видобутку за справедливою ціною»
    Фото з відкритих джерел

    ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах

    Тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці вже цієї осені можуть злетіти на 40%. Причиною тому висока вартість газу. Про це зазначається в заяві комунального підприємства «Київтеплоенерго».

    «В умовах подорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримування тарифів - газ українського видобутку за справедливою ціною», – вважають на підприємстві.

    Відзначається, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з акціонерним товариством «Укргазвидобування», тобто без комерційних посередників.

    У компанії підкреслили, що після скасування в травні поточного року дії ПСЗ (покладання спеціальних зобов'язань) закупівлі газу для теплопостачальних підприємств відбулося стрімке зростання вартості газу.

    ТКЕ змушені купувати газ за вищими цінами, ніж ті, які закладені в тарифах.

    При цьому положення теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу по операціях від «Нафтогаз Трейдинг». Серед них – щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.

    Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» позивається до АТ «Укргазвидобування» з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу українського газу. Вчора, 2 вересня, під будівлею Господарського суду столиці, де мало пройти засідання, відбувся мітинг профспілки «Київтеплоенерго».

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    Теги: Укргазвидобування Київ газ тарифи українці Київтеплоенерго
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    Тарифи можуть зрости на 40%. «Київтеплоенерго» зробило заяву перед початком опалювального сезону