Інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу

Рятуватися від хвороби «Азітроміцином»: варто чи ні?

Антибіотики, які рекомендують в соцмережах заради «профілактики» коронавірусу, не мають жодного реального впливу на захист від хвороби. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів доктор медичних наук, професор завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Крамарев.

У соцмережах досі активно поширюється «рецепт» профілактики коронавірусу на випадок, якщо відбувся контакт із хворим: там фігурує антибіотик «Азітироміцин». «Це абсолютно неефективно. Річ у тім, що Covid-19 – вірусна інфекція, а антибіотики на віруси не діють, у тому числі і «Азітроміцин», тому жодного сенсу у цьому немає», – пояснив Крамарев.

Також експерт розповів, що «Омікрон» значно заразніший за штам «Дельта», але точно виявити яким саме штамом хворіє людина поки що не можна.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту. Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування.

Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.