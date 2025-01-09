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У столиці оголошено І рівень небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У столиці оголошено І рівень небезпеки
Пронозується видимість у Києві 200-500 м
фото з відкритих джерел

Для киян та жителів столиці сьогодні може бути ускладненим рух транспорту через погані погодні умови

Сьогодні зранку, 9 січня, у Києві очікується туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Пронозується видимість 200-500 м.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У столиці оголошено І рівень небезпеки фото 1

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди помірний мокрий сніг і дощ.

Вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3-8° тепла; вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15°, на півночі та північному сході країни 2-7° тепла.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, по області місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер переважно південний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

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Теги: синоптик Укргідрометцентр Київ погода прогноз погоди

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