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На США чекає найморозніша зима за десятиліття – NBC News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На США чекає найморозніша зима за десятиліття – NBC News
На США чекає морозна та сніжна погода
фото із відкритих джерел

Температура буде значно нижче середньої січневої у США, похолодання може тривати більше тижня, прогнозують синоптики

Метеорологи передбачили аномально холодний січень у Сполучених Штатах. Заморозки вже на цьому тижні накриють до 70% території країни. Стовпчики термометрів у десятках штатів опустяться нижче за нуль за Фаренгейтом, у перекладі на звичну нам одиницю виміру це близько мінус 18 градусів за Цельсієм, що відразу на 10-20 градусів нижче за норму. Про це пише NBC News.

«Пориви арктичного повітря призведуть до зниження температури на сході Сполучених Штатів цього тижня – і холодні умови можуть зберігатися довше та наражатимуть мільйони людей на тривалу та небезпечну зимову погоду», – йдеться у матеріалі.

За холодами прийдуть і снігопади. Подібної зими в Америці не бачили вже кілька десятиліть. За прогнозами, аномальні для Америки холоди можуть тривати весь січень.

«Ми поринемо у більш прохолодний режим», – сказав Закарі Як, метеоролог Національної метеорологічної служби в Чикаго. «Це точно триватиме в середині та на початку наступного тижня». 

Маса арктичного холоду, що сформувалася аж над Сибіром, наближається до США. У міру просування «Полярний експрес», як називають його метеорологи, дійде навіть до південних штатів, які звикли до вічного літа. Найгірше доведеться мешканцям Небраски, Айови та Іллінойсу, Північної Дакоти та інших штатів, розташованих поряд з Великими Озерами, проте сибірські морози загрожують дійти навіть до Мексиканської затоки. Цікаво, що торік зима для більшості американців, навпаки, була найтеплішою за довгі роки.

Основною причиною такого холоду стане область високого тиску над Арктикою, яка спрямовуватиме холодне повітря до США та Канади. В результаті це призведе до дуже низьких температур та сильних снігопадів, особливо на півночі та сході країни. Цього тижня очікується, що область низького тиску на сході країни посилить північний потік, який підніме холодне повітря з Арктики. Це означає, що температура в більшості районів Північної Америки впаде дуже низько, і на більшість східних Сполучених Штатів обрушиться холод.

Перший тиждень січня принесе багато снігу у північні та центральні райони США, а також на північний схід. Однак це лише початок зимового холоду, який стане ще сильнішим у другому тижні січня. Аномальні холоди можуть знищити врожай цитрусових у Флориді та вдарити по теплолюбних тваринах. Снігові бурі також можуть дістатись Середнього Заходу, а над Атлантикою через зіткнення різних повітряних мас можуть виникати грози. Відлиги доведеться чекати до лютого.

Раніше стало відомо, що США встановили економічний рекорд у 2024 році

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Теги: США снігопад повітря зима погода

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