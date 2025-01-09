Головна Новини
search button user button menu button

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Прогноз погоди на 9 січня
фото з відкритих джерел

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями

У четвер, 9 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди помірний мокрий сніг і дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 9 січня
Прогноз погоди на 9 січня
фото: Укргідрометцентр

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3-8° тепла; вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15°, на півночі та північному сході країни 2-7° тепла.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, по області місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер переважно південний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди вітер погода Укргідрометцентр Київ Київщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломатія в епоху емоцій
Емоції проти стратегії: ціна необдуманих слів
20 грудня, 2024, 12:35
Сирійських біженців стимулюють повертатись додому
Дві країни зупинили розгляд заявок від сирійських біженців
11 грудня, 2024, 14:14
Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чехії Петром Павелом
У Чехії може відкритися представництво Міністерства єдності – Зеленський
20 грудня, 2024, 18:05
Усик взяв талісман на свій бій
Усик прибув на бій із Ф'юрі з талісманом (відео)
21 грудня, 2024, 22:14
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: які області постраждали
22 грудня, 2024, 10:55
Лубінець реагує на висловлювання Василенка вдруге
Скандальна заява відомого професора про українських жінок: Лубінець відреагував
23 грудня, 2024, 21:24
Папа Римський, ймовірно, приїде в Україну
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ
26 грудня, 2024, 21:31
Ексочільник Полтавської ОВА Філіп Пронін і колишній голова Київської ОВА Руслан Кравченко
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
31 грудня, 2024, 11:21
Ріна Рєзнік, керівниця служби супроводу, розповіла про повернення бійців з полону
Що найскладніше в роботі з військовими, які повернулися з полону? «Азов. Супровід» відповів
6 сiчня, 16:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
44K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
40K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
12K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
8484
Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua