Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями

У четвер, 9 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди помірний мокрий сніг і дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 9 січня фото: Укргідрометцентр

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3-8° тепла; вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15°, на півночі та північному сході країни 2-7° тепла.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий, по області місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер переважно південний , 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.