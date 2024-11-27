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Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg
Температура повітря до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як зазначає Bloomberg, європейський континент залишається вразливим до погодних катаклізмів

Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це призведе до зростання цін на енергоносії, оскільки континент вичерпує свої запаси газу швидше, ніж зазвичай. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років. А згідно з даними компанії Maxar Technologies Inc., це, ймовірно, призведе до зростання попиту на опалення до найвищого рівня з початку війни в Україні.

«Континент залишається вразливим до погодних катаклізмів. Морози та слабкий вітер вже призвели до швидшого, ніж зазвичай, виведення газу зі сховищ цього місяця. Це викликає занепокоєння щодо забезпечення запасів на пізню зиму та наступний літній сезон, коли буде необхідно поповнювати сховища», – повідомляє агентство.

Метеоролог Меттью Дросс з компанії Maxar зазначив, що в основному м'які погодні умови очікуються в північній та центральній Європі, а більш холодні температури будуть переважно в південних регіонах, таких як Італія та Балкани.

Нагадаємо, погода в Україні у середу, 27 листопада, буде з мінливою хмарністю, місцями передбачається невеликий мокрий сніг та дощ. Згідно з прогнозом, вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця, у південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +3 до -2°C. Вночі температура в Україні буде від -3 до -8°C.

Як повідомлялося, у високогір’ї Карпат 22 листопада вже почалася справжня зима – снігові замети сягали метра, а температура впала нижче -10 °С. На горі Піп Іван висота снігового покриву коливалася від 20 до 90 см.

До слова, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

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Теги: прогноз погоди Європа зима погода синоптик

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