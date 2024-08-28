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У Києві зафіксували температурний рекорд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Києві зафіксували температурний рекорд
27 серпня максимальна температура повітря склала +33,8°
ілюстративне фото: КМДА

За словами синоптикині Наталки Діденко, спекотна суха погода триватиме протягом усього тижня

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували новий температурний рекорд. У вівторок, 27 серпня, стовпчики термометрів показали 33,8 градуса тепла. Про це пише Вечірній Київ.

За весь час спостережень, які ведуться у Києві з 1881 року, це найвища температура повітря для цієї дати. Вона перевищила попередній рекордний показник 1943 та 2023 років на 0,5 градуса.

У липні метеорологи зафіксували 13 температурних рекордів. Так, 17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 35,6°С.

А 16 липня температура води у Дніпрі досягла 29 градусів тепла. Минулий рекорд задокументували 22 липня 2010 року. Того дня вода в річці прогрілася до 28,6 градуса.

Сьогодні, 28 серпня, у Києві до 32 градусів тепла. За словами синоптикині Наталки Діденко, спекотна суха погода триватиме протягом усього тижня.

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Теги: Київ погода спека

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