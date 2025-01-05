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Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління
У Києві завтра очікується потепління до +2 градусів
фото з відкритих джерел

Вже 7-го січня в Україні очікується до +12 градусів

Вже завтра температура повітря в Україні підвищиться до +1..+5 градусів, а 7-го січня очікується +5..+12 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Випадатиме мокрий сніг з переходом у дощ – бо ж потепліє», – йдеться в повідомленні.

Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний.

У Києві завтра очікується потепління до +2 градусів, у вівторок вже буде +7 градусів. Поривчатий вітер південно-західного напрямку.

Також прогнозується мокрий сніг з переходом у дощ.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями

Опадів сьогодні не буде, лише в Карпатах та на Закарпатті випаде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Тим часом, США готуються до найсильнішого зимового шторму за останні 10 років, в небезпеці 62 млн людей.

Очікується, що ця негода накриє країну снігом, льодом та хуртовинами, що супроводжуватимуться поривами вітру до 40 миль/год (64 км/год), створюючи складні умови для подорожей і збої в електропостачанні.

Це може бути найсильніший снігопад за останні десять років.

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Теги: водохреща

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