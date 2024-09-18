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У Києві побито черговий температурний рекорд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Києві побито черговий температурний рекорд
Попереднє рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4°С, а кліматична норма – на 6,6℃
фото: КМДА

Мешканців столиці просять бути дуже уважними – через посуху довкола столиці постійно виникають пожежі у екосистемах

У столиці 17 вересня зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 16,7°С.

Попереднє рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4°С, а кліматична норма – на 6,6℃», – йдеться у повідомлені.

Тож мешканців столиці просять бути дуже уважними – через посуху довкола столиці постійно виникають пожежі у екосистемах.

«Укргідрометцентр» зазначає, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря. Однак 20-22 вересня північний вітер, зниження температури вночі та зранку сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва, майже в центрі міста вулицями блукав лось.

Тварина вільно бродила вулицею Нагірною у хащах закинутого подвір'я. Як саме тварина потрапила до міста наразі невідомо.

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Теги: рекорд повітря погода Київ

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