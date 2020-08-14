  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У суботу частина киян залишиться без води (адреси)

    • Розсилка
    У домівках киян відключать холодне водопостачання - У суботу частина киян залишиться без води (адреси)
    У домівках киян відключать холодне водопостачання

    Київводоканал оприлюднив список адрес, де буде відключено водопостачання

    Із 00:00 до 23:00 15 серпня за низкою адрес у Києві буде відключено водопостачання у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

    Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

    Зазначається, що сталося пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм на просп. Правди, 10.

    Буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

    • просп. Правди, 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 12В;
    • просп. Свободи, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 4А, 6, 6А;
    • вул. Межова, 23Б, 25, 26;
    • вул. Галицька, 1-7А, 3-9, 5, 5-7, 7А, 7-13, 9, 13А;
    • вул. Западинська, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А.

    Для забезпечення киян питною водою будуть встановлені автоцистерни, про місце розташування яких можна дізнатися за тел: 15-81 у Головній диспетчерській ПрАТ «АК «Київводоканал»

    «Просимо вибачення за тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.

    Як повідомлялося, 14 серпня через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 33 житлових будинках.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ