У суботу частина киян залишиться без води (адреси)



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У домівках киян відключать холодне водопостачання

Київводоканал оприлюднив список адрес, де буде відключено водопостачання

Із 00:00 до 23:00 15 серпня за низкою адрес у Києві буде відключено водопостачання у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що сталося пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм на просп. Правди, 10.

Буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

просп. Правди, 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 12В;

просп. Свободи, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 4А, 6, 6А;

вул. Межова, 23Б, 25, 26;

вул. Галицька, 1-7А, 3-9, 5, 5-7, 7А, 7-13, 9, 13А;

вул. Западинська, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А.

Для забезпечення киян питною водою будуть встановлені автоцистерни, про місце розташування яких можна дізнатися за тел: 15-81 у Головній диспетчерській ПрАТ «АК «Київводоканал»

«Просимо вибачення за тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.

Як повідомлялося, 14 серпня через аварії на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 33 житлових будинках.