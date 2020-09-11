У судах Києва спалах коронавірусу



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Covid-19 виявлено у працівників Шостого апеляційного адміністративного суду

Covid-19 виявлено у працівників кількох столичних судів

У двох працівників Шостого апеляційного адміністративного суду діагностовано коронавірус.

Про це повідомляє Судова влада України.

«Повідомляємо, що загрози здійсненню правосуддя немає: всі приміщення суду працюють у штатному режимі з дотриманням масковоого режиму та щоденним вимірюванням температури. У приміщеннях суду проводять додаткову дезінфекцію», - йдеться в повідомленні.

На пунктах пропуску до приміщень суду запроваджено обов’язковий вхідний санітарний контроль, за результатами якого до суду не допускають осіб з ознаками інфекційних захворювань, зокрема, якщо температура тіла перевищує 37,3℃. Біля залів судового засідання й вбиралень розміщені антисептичні засоби, якими можуть користуватися відвідувачі суду.

Разом з тим, громадян просять мінімізувати візити до суду без нагальної потреби задля безпеки та здоров’я.

Раніше в одного зі співробітників Київського апеляційного суду виявили коронавірус.