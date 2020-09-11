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    У світі

    Вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень

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    Вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень - Вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень
    Вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень

    Причиною перфорації легень дослідники вважають кісти, які при Covid-19 можна спостерігати у пацієнтів на рентгені

    Кожен сотий пацієнт з Covid-19 страждає від пневмотораксу, попереджають фахівці Кембриджського університету.

    Про це вони розповіли в статті в журналі European Respiratory Journal.

    При пневмотораксі в плевральній порожнині накопичується повітря, що потрапило туди зовні або зсередини. Це призводить до зростання тиску в плевральній порожнині, спадання легені, і, як наслідок - проблем з диханням.

    Дослідники звернули увагу, що у хворих Covid-19 попадається пневмоторакс, викликаний перфорацією легкого. При цьому вони не знаходилися на ШВЛ і не відносилися до групи ризику розвитку пневмотораксу.

    Проаналізувавши відомі випадки, дослідники встановили, що пневмоторакс спостерігається у 0,91% пацієнтів з Covid-19 - тобто, майже у кожного сотого.

    Вижити вдавалося 63% таких пацієнтів, переважно молодим.

    Пневмоторакс зустрічався у чоловіків в три рази частіше, ніж у жінок - можливо, це пов'язано з більш тяжким перебігом Covid-19 у чоловіків в цілому. Показники виживаності у чоловіків і жінок не розрізнялися.

    Причиною перфорації легень дослідники вважають кісти, які при Covid-19 можна спостерігати у пацієнтів на рентгені. Вони закликають лікарів уважніше ставитися до стану пацієнтів і при підозрі на пневмоторакс якомога швидше вживати необхідних заходів.

    здоров'я повітря коронавірус
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