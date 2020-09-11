Вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень



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Вчені виявили, що Covid-19 призводить до перфорації легень

Причиною перфорації легень дослідники вважають кісти, які при Covid-19 можна спостерігати у пацієнтів на рентгені

Кожен сотий пацієнт з Covid-19 страждає від пневмотораксу, попереджають фахівці Кембриджського університету.

Про це вони розповіли в статті в журналі European Respiratory Journal.

При пневмотораксі в плевральній порожнині накопичується повітря, що потрапило туди зовні або зсередини. Це призводить до зростання тиску в плевральній порожнині, спадання легені, і, як наслідок - проблем з диханням.

Дослідники звернули увагу, що у хворих Covid-19 попадається пневмоторакс, викликаний перфорацією легкого. При цьому вони не знаходилися на ШВЛ і не відносилися до групи ризику розвитку пневмотораксу.

Проаналізувавши відомі випадки, дослідники встановили, що пневмоторакс спостерігається у 0,91% пацієнтів з Covid-19 - тобто, майже у кожного сотого.

Вижити вдавалося 63% таких пацієнтів, переважно молодим.

Пневмоторакс зустрічався у чоловіків в три рази частіше, ніж у жінок - можливо, це пов'язано з більш тяжким перебігом Covid-19 у чоловіків в цілому. Показники виживаності у чоловіків і жінок не розрізнялися.

Причиною перфорації легень дослідники вважають кісти, які при Covid-19 можна спостерігати у пацієнтів на рентгені. Вони закликають лікарів уважніше ставитися до стану пацієнтів і при підозрі на пневмоторакс якомога швидше вживати необхідних заходів.