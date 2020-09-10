«Результати аналізів – протягом доби». У Києві похвалилися швидким ПЛР-тестуванням
Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я КМДА заперечує, що сімейні лікарі мають установку економити тести
Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська розповіла про ПЛР-тестування, швидкість отримання результату та тести у приватних лікарнях. Про це чиновниця зазначила в інтерв’ю «Главкому».
«Олександрівська лікарня, лікарні №4 і №5, а також дитяча інфекційна лікарня обладнані лабораторіями, які проводять діагностику методом ПЛР. Результати досліджень пацієнти отримують протягом доби. І приватні, і державні заклади надають повну інформацію про проведені тестування Лабораторному центру МОЗ», – повідомила чиновниця.
Крім того, Зборомирська прокоментувала ситуацію, як потенційно хворих на коронавірус змушують брати направлення від сімейного лікаря, щоб пройти ПЛР-тест, або самим йти до приватної лікарні.
«У нас в Києві, мабуть, такої проблеми немає. За направленням сімейного лікаря кожен пацієнт при наявності ознак захворювання має пройти тестування. Викликається мобільна бригада медиків, які забирають біологічний матеріал і доставляють його до лабораторного центру. З початку роботи таких мобільних бригад вони відібрали понад 62 тисячі зразків. Тільки за останню добу (7 вересня. – Ред.) було відібрано 724 зразки у пацієнтів. Тому тут проблеми немає. Сімейні лікарі направляють пацієнтів на тестування за наявності ознак захворювання. Черги, які ми бачимо у приватних лабораторіях, пов’язані з тим, що це люди просто хочуть знати свій статус. Багато з них планують поїздку за кордон, що теж вимагає наявності тестування. Тобто необов’язково громадяни, які стоять у черзі до приватних лабораторій, є хворими. Для пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, ці тести безкоштовні. Гроші на це виділяє місто Київ», – додає чиновниця.
До слова, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.
Між іншим, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрія Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.
Разом з тим у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.