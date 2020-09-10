«Результати аналізів – протягом доби». У Києві похвалилися швидким ПЛР-тестуванням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку роботи мобільні бригади вже відібрали понад 62 тисячі зразків

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я КМДА заперечує, що сімейні лікарі мають установку економити тести

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська розповіла про ПЛР-тестування, швидкість отримання результату та тести у приватних лікарнях. Про це чиновниця зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Олександрівська лікарня, лікарні №4 і №5, а також дитяча інфекційна лікарня обладнані лабораторіями, які проводять діагностику методом ПЛР. Результати досліджень пацієнти отримують протягом доби. І приватні, і державні заклади надають повну інформацію про проведені тестування Лабораторному центру МОЗ», – повідомила чиновниця.

Крім того, Зборомирська прокоментувала ситуацію, як потенційно хворих на коронавірус змушують брати направлення від сімейного лікаря, щоб пройти ПЛР-тест, або самим йти до приватної лікарні.

«У нас в Києві, мабуть, такої проблеми немає. За направленням сімейного лікаря кожен пацієнт при наявності ознак захворювання має пройти тестування. Викликається мобільна бригада медиків, які забирають біологічний матеріал і доставляють його до лабораторного центру. З початку роботи таких мобільних бригад вони відібрали понад 62 тисячі зразків. Тільки за останню добу (7 вересня. – Ред.) було відібрано 724 зразки у пацієнтів. Тому тут проблеми немає. Сімейні лікарі направляють пацієнтів на тестування за наявності ознак захворювання. Черги, які ми бачимо у приватних лабораторіях, пов’язані з тим, що це люди просто хочуть знати свій статус. Багато з них планують поїздку за кордон, що теж вимагає наявності тестування. Тобто необов’язково громадяни, які стоять у черзі до приватних лабораторій, є хворими. Для пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, ці тести безкоштовні. Гроші на це виділяє місто Київ», – додає чиновниця.

До слова, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

Між іншим, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрія Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

Разом з тим у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.